صالح مهنئاً بذكرى ولادة الإمام علي (ع): كان منهاجه طريقاً لتطبيق الإصلاح الحقيقي

2022/02/15 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، بذكرى ولادة الإمام علي (عليه السلام)،اليوم الثلاثاء، مبيناً أن الإمام علي (ع) كان منهاجه طريقاً لتطبيق الإصلاح الحقيقي.وقال صالح في بيان تابعته وكالة “ايرث نيوز”، “نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا والأمة الإسلامية بذكرى ولادة إمام المتقين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، الذي تخطّت مآثره حدود الزمان […]

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