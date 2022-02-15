صالح مهنئاً بولادة الإمام علي (ع): نستلهم من مسيرته طريقاً لتطبيق الإصلاح

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، بولادة الإمام علي (ع)، مشيراً الى ضرورة الاستلهام من مسيرته طريقاً لتطبيق الإصلاح.

وذكر صالح في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا والأمة الإسلامية بذكرى ولادة إمام المتقين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، التي تخطّت مآثره حدود الزمان والمكان، ملجأ الحق والعدل ونصير المحرومين"، مبيناً أن "مناهج بلاغته كانت منارة ومساراً لا يحيد برفض الظلم ومحاربة الفساد وإحقاق العدالة".

وأضاف: "في هذه المناسبة العظيمة، علينا أن نستلهم من سيرة الإمام علي (ع) ومنهجه طريقاً لتطبيق الإصلاح الحقيقي نحو دولة مقتدرة خادمة لمواطنيها، تليق بشعب العراق وتاريخه، وأن نستنهض الهمم في تحقيق ذلك عبر الإرادة والقرار والعمل".

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