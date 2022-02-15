إصابة ضابط وثلاثة جنود إثر انفجار عبوة ناسفة على همر في خانقين

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أنفجرت عبوة ناسفة، الثلاثاء، في عجلة عسكرية، ما أدى إلى إصابة 4 منتسبين أمنيين، بينهم ضابط في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

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