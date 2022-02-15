إيران تفتتح مطارا في إحدى الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت إيران رسميا مطار “الإمام علي”

في جزيرة طنب الكبرى، (إحدى الجزر

الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات)،

ودشنت أول خط طيران بين العاصمة طهران

وهذه الجزيرة.

وجرى الافتتاح بحضور قائد القوة

البحرية للح

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