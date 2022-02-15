وزيرة خارجية بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا قد يكون وشيكا

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز

تراس اليوم الثلثاء أنه لا يزال من

المرجح بشكل كبير أن تغزو روسيا

أوكرانيا وقد يكون ذلك وشيكا، وأضافت أن

الحكومة في حالة تأهب لأي عمليات‭‭ ‬.





وقالت تراس لشبكة "س

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