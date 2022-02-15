العراق... أكثر من 500 شركة سياحية وهمية

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رابطة شركات السياحة والسفر،

اليوم الثلثاء، عن وجود نحو 500 شركة

وهمية وغير مجازة في العراق، داعية إلى

تفعيل قانون جديد لتغريم تلك الشركات

بمبلغ 5 ملايين دينار.

وأفاد رئيس الرابطة حيدر الدجي

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