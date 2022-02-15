النزاهة تؤكد فتح 373 ملفاً لتسلّم المُدانين والمتهمين واسترداد الأموال المهربة

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداداكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، فتح 373 ملفاً لتسلّم المُدانين والمتهمين واسترداد الأموال المهربة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "عملت على (224) قراراً قضائياً غيابياً لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء خلال عام 2021"، مُشيرةً "خلال الإعلان عن تقريرها السنويِّ أنها فتحت (116) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مُغادرتهم العراق، بينهم (6) وزراء ومن بدرجتهم، و(79) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين".

وأضافـت إنَّها "نـظَّمت (257) مـلفّاً لاستـرداد الأموال المُهـرَّبـة، منها (4) ملفَّات مُتعلّقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(58) ملفاً بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين".

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