بشرى سارة لمنتسبي مسجد الكوفة ومزاراته

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة في الوقف الشيعي، اليوم الثلاثاء، حصول موافقة هيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة ،على تسيير المعاملات التقاعدية لمنتسبي امانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به .

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان "الموافقة تأتي استنادا لإحكام المادة ( 34) من نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم ( 4) لسنة 2014 المتضمن تطبيق إحكام قانون التقاعد الموحد ، وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وقانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم ( 22) لسنة 2008 ، وبالتالي تتحقق إمكانية ترويج معاملات التقاعد لمن بلغ السن القانوني من منتسبي المسجد و المزارات الملحقة به".

واضافت ان "هذه البشرى السارة تأتي بالتزامن مع ذكرى مولد المولى امير المؤمنين ( عليه السلام ) نتيجة للجهود الحثيثة التي يبذلها معاون المدير العام في الدائرة الأستاذ زكريا محي جابر خدمة لعتباتنا المقدسة و المزارات الشريفة و حفاظا على حقوق العاملين من خدمة أهل البيت و الزائرين الكرام".

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