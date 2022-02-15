تعرف على أسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في محافظات الوسط والجنوب بحسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية.وبلغ سعر الشراء 147.800 ديناراً لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 148.200 ديناراً لكل ورقة فئة 100 دولار.

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