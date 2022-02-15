سفير اوكراني: يمكننا التخلي عن الانضمام الى الناتو لمنع نشوب حرب مع روسيا

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ صرح السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، بأن أوكرانيا قد تتخلى عن فكرة انضمامها لحلف الناتو لمنع نشوب حرب مع روسيا.وردا على سؤال صحفي حول احتمال تخلي أوكرانيا عن خططها للانضمام لحلف الناتو من أجل إحلال السلام في أوروبا ، قال بريستايكو في حديثه لإذاعة "بي بي سي-5": "يمكننا ، خاصة عندما نتعرض للتهديد والتخويف والدفع للقيام بذلك".وتتهم الدول الغربية روسيا في الأشهر الأخيرة باستعدادها لـ "غزو أوكرانيا"، وذلك اعتمادا على مزاعم مفادها أن روسيا زادت عدد جنودها في المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية إلى 125 الفا.من جهتها ترفض موسكو كل هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن نقل قواتها في أراضيها أمر داخلي./انتهى9

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