الخطوط الجوية العراقية : مستعدون لاجلاء العراقيين من أوكرانيا .. ولم يردنا طلب بذلك

2022/02/15 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ابدت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، استعدادها لإجلاء العراقيين من اوكرانيا، فيما أشارت إلى أنه لم يرد لها اي طلب بخصوص ذلك.وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل للوكالة الرسمية إن "خط الرحلات بين العراق وأوكرانيا متوقف منذ سنتين"، مبيناً أنه "لم يعرف عدد الجالية العراقية في أوكرانيا".وأضاف جليل، أن "الخطوط الجوية مستعدة لأي عمليات إجلاء للعراقيين العالقين في أوكرانيا من خلال التوجيهات العليا"، مشيراً الى أنه "لم يردنا حتى الآن أي طلب لإجلاء العراقيين هناك".وطالبت وزارة الخارجية، في وقت سابق، العراقيين الموجودين في أوكرانيا بمغادرة الأراضي الأوكرانية./ انتهى9

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