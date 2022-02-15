الاتحاد الوطني يطعن بقرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/02/15 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

عبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عدم اهتمامه بمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية لأنه استحقاق سياسي وانتخابي، وعلى الآخرين احترام الاتفاقات المبرمة".

وأضاف، أن "نواب الاتحاد الوطني الكردستاني سيقدمون بدعوى للطعن بقرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، لأنه مخالفة دستورية وقانونية".

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