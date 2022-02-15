نائب عن القانون: رشيد سيكون مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية

2022/02/15 | 11:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الثلاثاء، طرح اسم المرشح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية كمرشح تسوية، فيما أشار الى أن العراق يسير باتجاه الانسداد.وقال الشمري في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأمور تتجه في عملية ترشيح رئيس الجمهورية إلى إيجاد شخصية بديلة كمرشح تسوية، وسيتم التوافق عليها، وفي هذا الإطار […]

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