إصابة ضابط وثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2022/02/15 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باصابة ضابط برتبة ملازم و3 جنود اثر انفجار في منطقة الخلاوية بناحية قره تبة التابعة لمحافظة ديالى .وقال المصدر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “عبوة ناسفة انفجرت على همر عسكرية تقل جنوداً في منطقة الخلاوية بناحية قره تبة”.وأضاف أن “الانفجار اسفر عن إصابة ضابط برتبة […]

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