رئيس أوكرانيا: سنجعل يوم الهجوم يوما للوحدة

2022/02/15 | 11:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إنه سيجعل يوم الهجوم من روسيا ليصبح يوم الوحدة، مضيفًا أنهم مستعدون للقتال من أجل الحرية.

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