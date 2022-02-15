2022/02/15 | 11:48 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إنه سيجعل يوم الهجوم من روسيا ليصبح يوم الوحدة، مضيفًا أنهم مستعدون للقتال من أجل الحرية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أوكرانيا: سنجعل يوم الهجوم يوما للوحدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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