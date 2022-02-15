مصرف الرافدين يكشف اعداد الحسابات الجديدة خلال كانون الثاني

2022/02/15 | 11:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح الحسابات للمواطنين بالدينار والدولار.

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