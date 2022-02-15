الاتصالات: العراق قفز من المرتبة 138 الى الـ47 عالميًا بالانترنت

2022/02/15 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وزير الاتصالات أركان الشيباني، اليوم الثلاثاء، عن القضاء على تهريب سعات الانترنت خلال عام واحد، فيما أشار الى أن موضوع الترانزيت سيضع العراق على الخارطة الصحيحة.

وقال الشيباني في كلمة له خلال مؤتمر ومعرض العراق نحو التحول الرقمي والذكاء الصناعي إن “الوزارة عملت على تطوير قطاع الاتصالات، حيث كان ترتيب العراق بشأن خدمة الانترنت 138 عالمياً والآن أصبح 47 عالمياً وهذه طفرة بهذا القطاع”.

وأضاف أنه “تم القضاء على تهريب سعات الانتريت خلال عام واحد، وتمت مضاعفة السعات الدولية إضافة الى انشاء مشاريع كبيرة”، مشيراً الى أن “الوزارة قامت بالاعلان عن القمر الصناعي”.

وأكد أن “موضوع انترنت الترانزيت عبر العراق سيضع البلاد على الخارطة الصحيحة”، مشيداً بـ”دور هيئة الاعلام والاتصالات وهم شركاء بكل النجاحات”.

وتابع: “سنعمل في آخر يوم من عمر الحكومة بما يخدم البلد والمواطن الذي عانى من تأخر الخدمات”.

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