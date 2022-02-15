صلاح الدين تحذر من اندثار معمل الأسمدة الكيمياوية بسبب عدم تشغيله

2022/02/15 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرتْ محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، من اندثار وتلف الأجزاء المتبقية من معمل الأسمدة الكيمياوية بسبب عدم تشغيله، فيما أكدت أن العمل توقف فيه عام 2014 بعد أن كان يغطي الحاجة المحلية في عموم البلاد.وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة والاستثمار منير حسين العلي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة تمتلك عددا كبيرا من […]

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