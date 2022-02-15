ريال مدريد يواجه سان جيرمان في قمة دوري الأبطال

2022/02/15 | 11:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، صوب ملعب حديقة الأمراء، لمتابعة قمة باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.ويسعى سان جيرمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام ريال مدريد، وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب في سانتياغو بيرنابيو، والذي سيكون له […]

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