2022/02/15 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور 632 حكماً بالإدانة بحق متهمين خلال العام الماضي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنها “عملت على (18964) قضيَّـة جزائيَّة خلال العام الماضي”.وأضاف البيان، أن “عدد المُتَّهمين في تلك القضايا بلغ (11605) مُتَّهمين، وُجِّهَت إليهم (15290) تهمة، بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم 54 مسؤولاً بدرجة وزير..



النزاهة: صدور 632 حكماً بالإدانة العام الماضي first appeared on ايرث نيوز.

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النزاهة: صدور 632 حكماً بالإدانة العام الماضي أولاً على ايرث نيوز.

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