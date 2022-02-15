25 نائبا عن البصرة يرفضون التصويت على الموازنة

2022/02/15 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم الصالحي ، الثلاثاء ، الحكومة الاتحادية بضرورة جدولة الديون التي بذمة الحكومة لمحافظة البصرة، مؤكدا رفض 25 نائبا من نواب المحافظة التصويت على الموازنة ما لم تتضمن حقوقها.وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جميع نواب محافظة البصرة لن يصوتوا على موازنة 2022 مالم يتم […]

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