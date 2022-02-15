استقرار الذهب وانخفاض اسعار صرف الدولار في كربلاء

2022/02/15 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الاسواق المحلية

بكربلاء انخفاضاً في اسعار صرف

الدولار، امام الدينار العراقي، اليوم

الثلاثاء، (15 شباط 2022).

وذكر مراسل وكالة نون الخبرية، ان سعر

بيع الدولار: 148.000 دينار لكل 100$، فيما

بلغ سع

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