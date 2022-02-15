2022/02/15 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول صحي إيراني، إن 85 بالمئة من

إصابات فيروس كورونا في العاصمة طهران،

تأتي بسبب سلالة "أوميكرون"، بينما

النسبة المتبقية من الإصابات هي من نوع

"دلتا".

وأوضح نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا في

العاص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوميكرون" تسود في طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوميكرون" تسود في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).