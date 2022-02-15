قطع طريق ( بغداد - صلاح الدين ) بعد اصطدام شاحنة بجسر مشاة

2022/02/15 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قطعت القوات الامنية طريق ( بغداد - صلاح الدين ) من الجانبين، بعد اصطدام شاحنة بجسر مشاة في منطقة المشاهدة شمال بغداد، وسقوطه بشكل كامل ./انتهى9

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