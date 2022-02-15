الصناعة تُجهـز وزارة الداخليـة بدفعات جديـدة مـن المصـدات الامنيـة

2022/02/15 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنـت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن عن تمديد التعاقد مع قيادة حرس الحدود التابعة الى وزارة الداخلية لتجهيزها بدفعات جديدة من المصدات الأمنيـة .وذكـرَ مُدير عام الشركة المُهندس أحمـد ريحـان بحسب بيان للوزارة :" انَ الشركة جهزت الداخلية بدُفعات جديدة من المصدات الأمنية بلغت ( ٢٠ ) مصدا من إجمالي الكمية المطلوبة البالغة ( ٥٠ ) مصدا أمنيا " .وأشـارَ المُدير العام إلى إنَ الأعمال مُستمرة لإكمال تصنيع وتجهيز الأعداد المُتبقية ضِمنَ التوقيتات الزمنية المُحددة والمُواصفات المطلوبة ./انتهى9

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