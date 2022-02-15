2022/02/15 | 12:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدرب الكروي حسن أحمد، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته من تدريب فريق الكرخ بكرة القدم.وقال أحمد في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “قدم صباح اليوم استقالته من تدريب فريق الكرخ بكرة القدم من دون ذكر الأسباب”.وأضاف أحمد انه “يعقد حالياً اجتماعاً مع إدارة نادي الكرخ بعد تقديمه الاستقالة، بانتظار ما ستقرره الإدارة بقبول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد الخسارة أمام زاخو..



حسن احمد يستقيل من تدريب الكرخ first appeared on ايرث نيوز.

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حسن احمد يستقيل من تدريب الكرخ أولاً على ايرث نيوز.

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