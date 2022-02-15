انطلاق عملية امنية من 3 محاور لتعقب 10 اهداف داعشية في ديالى

2022/02/15 | 12:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر امني مطلع، الثلاثاء، بانطلاق عملية امنية من 3 محاور لتعقب 10 اهداف داعشية في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات مشتركة من الجيش والشرطة باسناد من الطيران الحربي وفق الهندسة العسكرية انطلقت من 3 محاور لتعقب اكثر من 10 اهداف داعشية في المناطق النائية على الحدود الادارية الفاصلة […]

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