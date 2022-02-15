النزاهة: 54 وزيرا متهما بقضايا جزائية خلال عام 2021

2022/02/15 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، العمل على أكثر من 18900 قضية جزائية خلال العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان صدر خلال مؤتمرها للإعلان عن تقرير إنجازاتها لعام 2021، ان المتهمين في تلك القضايا بينهم 54 وزيراً ومن بدرجته، وأكثر من 420 متهماً من ذوي الدرجات الخاصَة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

وأشارت النزاهة إلى صدور 632 حكماً بالإدانة من بينها حكم واحد بحق وزير واثنان واربعون حكماً بحق ثلاثة وعشرين من ذوي الدرجات الخاصة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم.

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