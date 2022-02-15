أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوى في 7 سنوات

2022/02/15 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوى في 7 سنوات، الذي تم تسجيله أمس، حيث صعدت أسعار الخام فوق مستوى 96 دولارا للبرميل.وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.73% إلى 94.76 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.69% إلى 95.81 دولار […]

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