الدفاع الروسية: قطعات من الجيش ستعود إلى قواعدها من الغرب والجنوب

2022/02/15 | 12:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات في القطعات العسكرية المتمركزة على الحدود الجنوبية والغربية الروسية بدأت بالعودة إلى قواعدها بعد تدريبات عسكرية، وفقا لبيان نُشر السبت على موقع فيسبوك

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