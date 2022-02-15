الكشف عن تحركات أميركية “مشبوهة” على الحدود العراقية السورية

2022/02/15 | 12:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر الخبير بقضايا الأمن الاستراتيجي السوري سعيد فارس السعيد، الثلاثاء ، من تحركات مشبوهة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية على الحدود العراقية السورية ، كاشفا عن محاولات أمريكية لإيواء وتدريب الارهابيين داخل قواعدها.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أمريكا تستغل قواعدها العسكرية على جانبي الحدود مابين العراق وسورية لمنع اي تقارب […]

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