 إثيوبيا تلغي حالة الطوارئ

2022/02/15 | 12:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر الماضي في أعقاب تهديد متمردي تيغراي بالزحف نحو العاصمة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

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