لجان مشتركة تضبط 150 كيس طحين لا يحتوي على علامة تجارية في صلاح الدين

2022/02/15 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضبطت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، 150 كيس طحين في أحد محال صلاح الدين لا يحتوي على علامة تجارية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة مع فريق مشترك يمثل الأمن الوطني والجريمة المنظمة ضبطت في صلاح الدين كميات من الطحين تم وضعها في أحد محلات المحافظة […]

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