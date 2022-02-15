بعد لقاء الحنانة.. ترجيحات بولاية ثانية لمصطفى الكاظمي

2022/02/15 | 12:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاء يؤشر لنا بان الكاظمي أراد ان يطمئن على استمرار الصدر بدعمه لرئاسة الحكومة المقبلة.

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