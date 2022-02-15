2022/02/15 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الثلاثاء،بدء جلسة البت بالقضية الخاصة بتصدير النفط في الإقليم.

وذكر بيان للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا بدأت جلسة البت بالقضية(59 اتحادية)الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تبدأ جلسة البت بالقضية(٥٩اتحادية)الخاصة بتصدير النفط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تبدأ جلسة البت بالقضية(٥٩اتحادية)الخاصة بتصدير النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).