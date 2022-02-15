أسعار النفط تتخطى حاجز 96 دولاراً للبرميل

2022/02/15 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

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أرتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 96.42 دولار للبرميل في أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2014.

وتأتي حالة التوتر في الوقت الذي تواجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ صعوبات لزيادة الإنتاج رغم التعهدات التي تصدر شهريا بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى مارس.

كما يراقب المستثمرون المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدود رغم أن مسؤولا أمنيا إيرانيا كبيرا قال في وقت سابق إن التقدم في المحادثات أصبح “أكثر صعوبة”.

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