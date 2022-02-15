قائد عسكري إيراني: سنرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان

2022/02/15 | 12:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد قائد مقر غرب البلاد للقوة البرية للجيش الايراني العميد الركن سليمان طاهري، أن الجيش يحرس حدود البلاد بكل صلابة واقتدار.وقال طاهري في تصريح له خلال تفقده جهوزية القوات العسكرية في حدود غرب البلاد: سنرد باسرع ما يمكن على ادنى تحرك وعدوان من قبل العدو، مبينا ان الايمان والتدريب والانضباط وامتلاك الروح العالية […]

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