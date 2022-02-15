الأولمبي في المستوى الثالث بقرعة نهائيات آسيا

2022/02/15 | 13:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستعد الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، إجراء قرعة نهائيات آسيا تحت 23 عاماً للعام 2022.ويترقب المنتخب الأولمبي نتائج القرعة والتي ستسحب بعد غدٍ الخميس في العاصمة الأوزبكية طشقند.وستقام البطولة للفترة من 1 إلى 19 من شهر حزيران المقبل في اوزبكستان.وجاء العراق في المستوى الثالث للمنتخبات المشاركة حيث سيتجنب مواجهة منتخبات اليابان […]

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