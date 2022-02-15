حرب روسيا وأوكرانيا.. أزمة خبز تطلّ برأسها بالشرق الأوسط

2022/02/15 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت 8 دول في الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا مهددة بأزمة خبز جراء التوترات

بين روسيا وأوكرانيا، حسب خبراء

الاقتصاد، فمع ارتفاع أسعار القمح

عالميًّا أصبحت دول المغرب ومصر ولبنان

واليمن وليبيا وماليزيا وإن

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