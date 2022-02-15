الاطاحة بقيادي داعشي بارز يكنى بـ”أبو اسلام”

2022/02/15 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، عن الاطاحة بقيادي بارز في تنظيم داعش الاجرامي خلال تنقله بين المحافظات.وذكر رسول في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه ان ” الأبطال في جهاز مُكافحة للإرهاب تمكنوا من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعـش يُكنى ” أبو إسلام ” كان يتنقل بين […]

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