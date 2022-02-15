الديمقراطي الكردستاني: سنسعى جاهدين لفوز مرشحنا بالمنصب

2022/02/15 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة كتلة الديمقراطي الكردستاني، في مجلس النواب، فيان صبري، ان الحزب سيسعى جاهدا لفوز مرشحه بمنصب رئيس الجمهورية.

وأكدت صبري ان ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية جاء بعد مناقشات ومباحثات بين قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني مضيفة ان من الضروري اختيار شخصية سياسية قوية لمنصب رئاسة وان مرشح الحزب يستوفي جميع الشروط المطلوبة للترشح للرئاسة وفقاً للقانون في حين لفتت صبري الى ان كلا من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني سيقدمان مرشحيهما للمنصب بشكل منفصل في ظل الخلافات القائمة بينهما لغاية الان.

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