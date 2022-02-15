الهجرة والمهجرين: إجلاء الجالية العراقية ضمن اختصاص وزارة الخارجية

2022/02/15 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت وزارة الهجرة والمهجرين ان إجلاء الجالية العراقية في أوكرانيا يقع ضمن اختصاص وزارة الخارجية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهاكير إن أي إجراء من الممكن أن تتخذه الحكومة بشأن الجالية العراقية في أوكرانيا يقع على عاتق وزارة الخارجية بالتعاون مع السفارة العراقية هناك مبينا أن وزارته تتدخل في حالات استثنائيةالتي تهدد الجالية العراقية لأن عملها يقتصر على الشأن العراقي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قد أكد في وقت سابق ان الوزارة تتابع باهتمام وضع الجالية العراقية في اوكرانيا بما يضمن سلامتهم في هذا الظرف الاستثنائي.

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