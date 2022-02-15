2022/02/15 | 13:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي، انطلاق أوقى بطولة لفئة المتقدمين على حلبة قاعة جامعة كلكامش في العاصمة بغداد.وذكر اتحاد للمواي تاي في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه أن “الاتحاد انتهى من تحضيراته لإقامة اقوى واهم بطولة للمتقدمين ستكون النواة الحقيقية والرئيسية لاختيار عناصر المنتخب الوطني الذي تنتظره مشاركات خارجية مهمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. انطلاق “أقوى” بطولة للمتقدمين بالمواي تاي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. انطلاق “أقوى” بطولة للمتقدمين بالمواي تاي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).