التغيير: المواطن الكردي يدفع ضريبة خلاف الاحزاب على رئاسة الجمهورية

2022/02/15 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في حركة التغيير الكردية جولي أسعد، الثلاثاء، أن المواطن الكردي يدفع ضريبة الخلافات على منصب رئاسة الجمهورية بين الأحزاب في الإقليم.وقال أسعد في تصريح لـ/المعلومة/ إن “المواطن في إقليم كردستان يدفع ضريبة الخلافات بين الحزبين الكرديين على منصب رئاسة الجمهورية، وهذا الخلاف انعكس على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين”.وأضاف أن “المواطن […]

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