قيادي في امتداد يكشف اسباب الانسحابات منها ويؤكد: الاسماء الاخيرة غير منتمية للحركة حتى تنسحب

2022/02/15 | 13:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم القيادي في حركة امتداد قيس الخفاجي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الانسحابات من الحركة، فيما بين أن الأسماء التي أعلنت انسحابها في بابل لا تمت الى حركة امتداد باي صلة.وقال الخفاجي، في توضيح لوكالة ايرث نيوز، إن “الانسحابات التي جرت من حركة امتداد لم تكن وليدة هذه الساعة ووليدة هذا اليوم، فقبل […]

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