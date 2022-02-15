الأمانة العامة تعلن تفاصيل مشروع توسعة مدينة الكاظمية المقدسة

2022/02/15 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نور الزيدي

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع توسعة مدينة الكاظمية المقدسة.

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مشروع توسعة الكاظمية المقدسة يشمل توسعة الحضرة الكاظمية المقدسة ومحيطها وأيضاً المدينة"، لافتاً إلى أن "اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (343 لسنة 2021) معنية بتوسعة الصحن الشريف للإمامين الكاظمين (ع) وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بتأريخ 8/12/2021، والذي وجه فيه الأمين العام لمجلس الوزراء، بضرورة حسم إجراءات تمليك (299) قطعة لصالح المشروع، خلال مدة أقصاها أسبوع، وشدد أيضاً، على ضرورة معالجة الجوانب القانونية والإدارية والفنية، من أجل المضي بتنفيذ المشروع".

وأضاف مجيد أن "اللجنة عقدت اجتماعها الثاني، بتأريخ 16/12/2021، من أجل بحث الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات ذات العلاقة، حيث تم حسم ملف تمليك القطع المحددة بحسب التوجيه في الاجتماع الأول، ثم أوصت اللجنة، دائرة عقارات الدولة، بتسريع إجراءاتها الخاصة بتعويض الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع، بأرض بديلة خارج المدينة، وإزالة التعارضات الأخرى".

وتابع: "كما صدرت خلال الاجتماع الثالث، توصية بتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لحسم التعارضات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2021)، واقتراح البدائل التخطيطية المناسبة لتنفيذ متطلبات توسعة وتطوير مدينة الكاظمية المقدسة، أبرزها المتعلق بتعويض الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع".

وأكد أن "نسبة كبيرة من قطع الأراضي المحيطة تم حسم أمرها وتعويض مالكيها، وبقيت نسبة قليلة جداً قيد الاجراء تتخذه أمانة بغداد، بعد حسم الإجراءات الإدارية والقانونية".

ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الجمعة الماضي، بتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لحسم التعارضات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2021)، واقتراح البدائل التخطيطية المناسبة لتنفيذ متطلبات توسعة وتطوير مدينة الكاظمية المقدسة.

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