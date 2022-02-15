صور أقمار صناعية تُظهر انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا

2022/02/15 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات من شركة "Maxar" للأقمار الصناعية انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا

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