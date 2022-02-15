دراسة: فعالية الجرعة المعززة للقاح كورونا تتضاءل بعد أربعة أشهر لكنها لا تزال توفر الحماية

2022/02/15 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراستان أنّ الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا، التي صنّعتها شركات "فايزر/ بيو إن تك" و"مودرنا" ا آمنة، وتمنح حماية من الإصابة بالمرض الشديد جراء "كوفيد-19"، حتى لو أنّ هذه الفعالية تتراجع مع الوقت.

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