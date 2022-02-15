الدفاع الروسية: المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تعيد القوات بعد انتهاء التدريبات

2022/02/15 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات “عزيمة الاتحاد 2022”.وقال الناطق: “قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات وتبدأ اليوم في التحرك إلى الثكنات العسكرية، وبعض القوات ستعود بمفردها ضمن […]

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