كربلاء تستعد لاحتضان المؤتمر الاول للحد من ظاهرة التطرف والارهاب

2022/02/15 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة… تستعد العتبة الحسينية المقدسة لعقد المؤتمر الاول للحد من ظاهرة التطرف والارهاب بمشاركة اكثر من 100 بحث بمحاور مختلفة.وقال رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر الشيخ علي القرعاوي لوكالة / المعلومة/ إن “الاستعدادات تجري على قدم وساق لعقد المؤتمر الاول للحد من ظاهرة التطرف والارهاب في الـ22 من الشهر الجاري، وبمشاركة جميع […]

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